Réveillon de la Saint-Sylvestre Domitys Orthez

Domitys 4 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Orthez Pyrénées-Atlantiques
Jessica vous invite pour un réveillon pétillant sous le thème du cabaret pour fêter la nouvelle année.
Un dîner de la Saint-Sylvestre vous sera proposé avec le concert.
Au menu
Amuses bouches et coupe de champagne offerte
Entrée Terrine de foie gras de canard, confit d’oignons rouges et toasts
Plat Magret de canard aux agrumes
Garnitures Gratin Dauphinois, tagliatelles de légumes
Chariot de fromage
Dessert Douceur chocolat caramel .
Domitys 4 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00
