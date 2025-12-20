Réveillon de la Saint-Sylvestre Domitys Orthez

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Domitys 4 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Orthez Pyrénées-Atlantiques

2025-12-31

2025-12-31

2025-12-31

Jessica vous invite pour un réveillon pétillant sous le thème du cabaret pour fêter la nouvelle année.

Un dîner de la Saint-Sylvestre vous sera proposé avec le concert.

Au menu

Amuses bouches et coupe de champagne offerte

Entrée Terrine de foie gras de canard, confit d’oignons rouges et toasts

Plat Magret de canard aux agrumes

Garnitures Gratin Dauphinois, tagliatelles de légumes

Chariot de fromage

Dessert Douceur chocolat caramel .

Domitys 4 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassig Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

