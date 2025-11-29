Réveillon de la Saint-Sylvestre par La Raquette Ponchaptoise Salle des fêtes de Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Réveillon de la Saint-Sylvestre par La Raquette Ponchaptoise

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif réduit

Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par La Raquette Ponchaptoise.

Salle des fêtes de Ponchapt (Oscar GUERRY) 16 Place Augustin MOURGUET.

Apporter son couvert!

Réglement et réservation avant le 25 Décembre au 05 53 82 47 01 06 70 79 13 29 (M. CHAVANT).

Places limitées. .

Salle des fêtes de Ponchapt 16 places Augustin MOURGUET Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 47 01

