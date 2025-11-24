Réveillon de la Saint-Sylvestre par Planète Country Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Réveillon de la Saint-Sylvestre par Planète Country

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Réveillon de la Saint-Sylvestre sur le thème Le Périgord en fête organisé par Planète Country.

Salle des fêtes de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt à partir de 20h30.

Animé par l’orchestre Serge Tinelli.

Sur réservation auprès de Mme Paulette Camus au 06 37 01 56 13. .

+33 6 37 01 56 13

