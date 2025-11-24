Réveillon de la Saint-Sylvestre par Planète Country Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Réveillon de la Saint-Sylvestre par Planète Country Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre par Planète Country
Salle des fêtes Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon de la Saint-Sylvestre sur le thème Le Périgord en fête organisé par Planète Country.
Salle des fêtes de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt à partir de 20h30.
Animé par l’orchestre Serge Tinelli.
Sur réservation auprès de Mme Paulette Camus au 06 37 01 56 13. .
Salle des fêtes Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 01 56 13
