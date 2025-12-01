Réveillon de la Saint-Sylvestre Parçay-sur-Vienne
Réveillon de la Saint-Sylvestre Parçay-sur-Vienne mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Parçay-sur-Vienne Indre-et-Loire
Tarif : 89 – 89 – EUR
89
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Organisé par l’association O’ Rythme de la Danse.
L’animation musicale sera assurée par l’orchestre de variété David Rivière.
Réservez vite votre place avant le 15 décembre !
Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 48 10 73
English :
Organized by the O’ Rythme de la Danse association.
Musical entertainment will be provided by the David Rivière variety orchestra.
Reserve your place before December 15!
German :
Organisiert von der Vereinigung O’ Rythme de la Danse.
Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Varieté-Orchester David Rivière.
Reservieren Sie schnell Ihren Platz vor dem 15. Dezember!
Italiano :
Organizzato dall’associazione O’ Rythme de la Danse.
L’intrattenimento musicale sarà garantito dal gruppo di varietà David Rivière.
Prenotate il vostro posto entro il 15 dicembre!
Espanol :
Organizado por la asociación O’ Rythme de la Danse.
La animación musical correrá a cargo del grupo de variedades David Rivière.
Reserve su plaza antes del 15 de diciembre
