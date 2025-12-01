Réveillon de la Saint-Sylvestre

Parçay-sur-Vienne Indre-et-Loire

Tarif : 89 – 89 – EUR

89

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Organisé par l’association O’ Rythme de la Danse.

L’animation musicale sera assurée par l’orchestre de variété David Rivière.

Réservez vite votre place avant le 15 décembre !

Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 48 10 73

English :

Organized by the O’ Rythme de la Danse association.

Musical entertainment will be provided by the David Rivière variety orchestra.

Reserve your place before December 15!

German :

Organisiert von der Vereinigung O’ Rythme de la Danse.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Varieté-Orchester David Rivière.

Reservieren Sie schnell Ihren Platz vor dem 15. Dezember!

Italiano :

Organizzato dall’associazione O’ Rythme de la Danse.

L’intrattenimento musicale sarà garantito dal gruppo di varietà David Rivière.

Prenotate il vostro posto entro il 15 dicembre!

Espanol :

Organizado por la asociación O’ Rythme de la Danse.

La animación musical correrá a cargo del grupo de variedades David Rivière.

Reserve su plaza antes del 15 de diciembre

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Parçay-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-10-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme