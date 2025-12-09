Réveillon de la Saint Sylvestre Restaurant Le LISSIER Aubusson

Réveillon de la Saint Sylvestre Restaurant Le LISSIER

Pour célébrer la nouvelle année comme il se doit, Le Lissier vous propose un menu de fête spécialement créé pour le réveillon !

Que vous soyez en famille, entre amis ou en amoureux, profitez d’un repas gourmand et raffiné pour accueillir 2026 comme il se doit.

Et pour que tout le monde se régale

• Un menu adulte festif

• Un menu enfant adapté aux plus jeunes

• Une option végétarienne savoureuse

L’occasion parfaite de partager un moment chaleureux et gourmand pour la Saint-Sylvestre ! .

84 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 14 18

