Réveillon de la Saint-Sylvestre Saint-Fargeol mercredi 31 décembre 2025.
Salle polyvalente Saint-Fargeol Allier
Tarif : 77 – 77 – 77 EUR
non adhérents
Date et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon organisé par l’amicale de Saint-Fargeol !
Traiteur Yoann DUFAL
Orchestre Didier ALVES
Salle polyvalente Saint-Fargeol 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 49 52
English :
New Year’s Eve party organized by l’amicale de Saint-Fargeol!
Caterer Yoann DUFAL
Orchestra Didier ALVES
German :
Neujahrsempfang, organisiert vom Freundeskreis von Saint-Fargeol!
Caterer: Yoann DUFAL
Orchester: Didier ALVES
Italiano :
Festa di Capodanno organizzata dall’associazione Saint-Fargeol!
Ristoratore Yoann DUFAL
Orchestra Didier ALVES
Espanol :
¡Fiesta de Nochevieja organizada por la asociación Saint-Fargeol!
Servicio de catering Yoann DUFAL
Orquesta Didier ALVES
