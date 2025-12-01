REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE

14 Rue Grande Rue Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

L’Auberge de la Cléry vous propose de célébrer le

passage à la nouvelle année avec un dîner de

fêtes aux saveurs raffinées !

L’Auberge de la Cléry vous propose de célébrer le

passage à la nouvelle année avec un dîner de

fêtes aux saveurs raffinées ! Votre restaurant sera

également ouvert le 1er janvier.

Réservation obligatoire. .

14 Rue Grande Rue Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 49 85

English :

The Auberge de la Cléry invites you to celebrate

the New Year with a festive dinner

with refined flavors!

L’événement REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE Saint-Hilaire-les-Andrésis a été mis à jour le 2025-12-02 par OT 3CBO