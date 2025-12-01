REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE Saint-Hilaire-les-Andrésis
REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE Saint-Hilaire-les-Andrésis mercredi 31 décembre 2025.
REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
14 Rue Grande Rue Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
L’Auberge de la Cléry vous propose de célébrer le
passage à la nouvelle année avec un dîner de
fêtes aux saveurs raffinées !
L’Auberge de la Cléry vous propose de célébrer le
passage à la nouvelle année avec un dîner de
fêtes aux saveurs raffinées ! Votre restaurant sera
également ouvert le 1er janvier.
Réservation obligatoire. .
14 Rue Grande Rue Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 49 85
English :
The Auberge de la Cléry invites you to celebrate
the New Year with a festive dinner
with refined flavors!
L’événement REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE Saint-Hilaire-les-Andrésis a été mis à jour le 2025-12-02 par OT 3CBO