Réveillon de la Saint-Sylvestre rue du 19 mars 1962 Saint-Jean-de-Liversay

Réveillon de la Saint-Sylvestre

rue du 19 mars 1962 Complexe socio-culturel de Saint-Jean de Liversay Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le FC Nord 17 organise son Réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 Décembre 2025 à partir de 20h30 au Complexe socio-culturel de Saint-Jean de Liversay.

Musique et ambiance assurés par Manue & Gio avec cotillons à minuit.

Réservation avant le 21 décembre.

+33 6 07 53 92 73 563838@lfna.fr

English :

FC Nord 17 is organizing its New Year’s Eve party on December 31, 2025, starting at 8:30pm at the Saint-Jean de Liversay socio-cultural complex.

Music and atmosphere provided by Manue & Gio, with cotillions at midnight.

Reservations by December 21.

German :

Der FC Nord 17 organisiert seinen Silvesterabend am 31. Dezember 2025 ab 20:30 Uhr im Complexe socio-culturel de Saint-Jean de Liversay.

Für Musik und Stimmung sorgen Manue & Gio mit Cotillons um Mitternacht.

Reservierung vor dem 21. Dezember.

Italiano :

L’FC Nord 17 organizza la sua festa di Capodanno il 31 dicembre 2025 dalle 20.30 presso il complesso socio-culturale di Saint-Jean de Liversay.

Musica e atmosfera a cura di Manue & Gio, con bomboniere a mezzanotte.

Si prega di prenotare entro il 21 dicembre.

Espanol :

El FC Nord 17 celebra su fiesta de Nochevieja el 31 de diciembre de 2025 a partir de las 20.30 horas en el complejo sociocultural de Saint-Jean de Liversay.

Música y ambiente a cargo de Manue & Gio, con obsequios a medianoche.

Se ruega reservar antes del 21 de diciembre.

