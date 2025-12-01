Réveillon de la Saint sylvestre Saint-Martin-d’Ary

Réveillon de la Saint sylvestre

salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon animé par génération musette avec ses 5 musiciens , date limite des réservations le 28 décembre

.

salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 18 88

English :

New Year’s Eve entertainment by génération musette with its 5 musicians, booking deadline December 28

German :

Réveillon animiert von génération musette mit seinen 5 Musikern , Reservierungsschluss am 28. Dezember

Italiano :

Intrattenimento di Capodanno a cura di génération musette e dei suoi 5 musicisti, termine di prenotazione 28 dicembre

Espanol :

Nochevieja amenizada por génération musette y sus 5 músicos, plazo de reserva hasta el 28 de diciembre

