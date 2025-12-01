Réveillon de la Saint sylvestre Saint-Martin-d’Ary
Réveillon de la Saint sylvestre Saint-Martin-d’Ary mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint sylvestre
salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon animé par génération musette avec ses 5 musiciens , date limite des réservations le 28 décembre
salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 18 88
English :
New Year’s Eve entertainment by génération musette with its 5 musicians, booking deadline December 28
German :
Réveillon animiert von génération musette mit seinen 5 Musikern , Reservierungsschluss am 28. Dezember
Italiano :
Intrattenimento di Capodanno a cura di génération musette e dei suoi 5 musicisti, termine di prenotazione 28 dicembre
Espanol :
Nochevieja amenizada por génération musette y sus 5 músicos, plazo de reserva hasta el 28 de diciembre
L’événement Réveillon de la Saint sylvestre Saint-Martin-d’Ary a été mis à jour le 2025-04-22 par Offices de Tourisme de Jonzac