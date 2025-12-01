Réveillon de la saint sylvestre

salle des fêtes Saint-Martin-de-Coux Charente-Maritime

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon avec places limitées

.

salle des fêtes Saint-Martin-de-Coux 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 56 67

English :

New Year’s Eve with limited seating

L’événement Réveillon de la saint sylvestre Saint-Martin-de-Coux a été mis à jour le 2025-12-23 par Offices de Tourisme de Jonzac