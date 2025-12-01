Réveillon de la saint sylvestre, Saint-Martin-de-Coux
Réveillon de la saint sylvestre, Saint-Martin-de-Coux mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la saint sylvestre
salle des fêtes Saint-Martin-de-Coux Charente-Maritime
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon avec places limitées
.
salle des fêtes Saint-Martin-de-Coux 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 56 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
New Year’s Eve with limited seating
L’événement Réveillon de la saint sylvestre Saint-Martin-de-Coux a été mis à jour le 2025-12-23 par Offices de Tourisme de Jonzac