Réveillon de la saint sylvestre, Saint-Martin-de-Coux

Réveillon de la saint sylvestre, Saint-Martin-de-Coux mercredi 31 décembre 2025.

Réveillon de la saint sylvestre

salle des fêtes Saint-Martin-de-Coux Charente-Maritime

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Réveillon avec places limitées
  .

salle des fêtes Saint-Martin-de-Coux 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 56 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New Year’s Eve with limited seating

L’événement Réveillon de la saint sylvestre Saint-Martin-de-Coux a été mis à jour le 2025-12-23 par Offices de Tourisme de Jonzac