Réveillon de la Saint Sylvestre Saint-Maurice-de-Lignon
jeudi 31 décembre 2026 · Saint-Maurice-de-Lignon
Informations pratiques
Saint-Maurice-de-Lignon
Réveillon de la Saint Sylvestre
Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : 52 – 52 – 52 EUR
Vin et Eau compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 19:00:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Réveillon de la Saint Sylvestre avec ambiance familiale et DJ à partir de 19h. Le menu comprend un apéritif dînatoire, jambon à la broche, buffet de fromage, buffet de desserts et café. Cotillons, vin et eau sont compris. Tarif : 52 € / personne.
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Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 47 09 71
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English :
New Year’s Eve celebration with a family-friendly atmosphere and a DJ starting at 7:00 p.m. The menu includes an appetizer, spit-roasted ham, a cheese buffet, a dessert buffet, and coffee. Party favors, wine, and water are included. Price: 52 € per person.
L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-09-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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