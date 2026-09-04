Informations pratiques

Saint-Maurice-de-Lignon

Réveillon de la Saint Sylvestre

Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : 52 – 52 – 52 EUR

Vin et Eau compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31 19:00:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Réveillon de la Saint Sylvestre avec ambiance familiale et DJ à partir de 19h. Le menu comprend un apéritif dînatoire, jambon à la broche, buffet de fromage, buffet de desserts et café. Cotillons, vin et eau sont compris. Tarif : 52 € / personne.

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Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 47 09 71

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English :

New Year’s Eve celebration with a family-friendly atmosphere and a DJ starting at 7:00 p.m. The menu includes an appetizer, spit-roasted ham, a cheese buffet, a dessert buffet, and coffee. Party favors, wine, and water are included. Price: 52 € per person.

L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-09-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire