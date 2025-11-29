Réveillon de la Saint-Sylvestre Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Profitez d’un dîner musical animé par Eric jusqu’à minuit, pour une ambiance chaleureuse et festive autour d’une belle table. Soirée à 139€/pers.

Bar Restaurant El Tex Mex, place au rythme et à l’énergie DJ Peio vous accompagne jusqu’à 4h pour danser, s’amuser et célébrer la nouvelle année jusqu’au bout de la nuit ! Soirée à 109€/pers. .

Lac de Christus Casino JOA César Palace Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 52 72 contact.cesarpalace@joa.fr

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Grand Dax