Réveillon de la Saint-Sylvestre Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax

Lac de Christus Casino JOA César Palace Saint-Paul-lès-Dax Landes
Profitez d’un dîner musical animé par Eric jusqu’à minuit, pour une ambiance chaleureuse et festive autour d’une belle table. Soirée à 139€/pers.
Bar Restaurant El Tex Mex, place au rythme et à l’énergie DJ Peio vous accompagne jusqu’à 4h pour danser, s’amuser et célébrer la nouvelle année jusqu’au bout de la nuit ! Soirée à 109€/pers. .
Lac de Christus Casino JOA César Palace Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 52 72 contact.cesarpalace@joa.fr
