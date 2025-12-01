Réveillon de la Saint-Sylvestre Chez JB Saint-Pierre-du-Chemin
Réveillon de la Saint-Sylvestre Chez JB Saint-Pierre-du-Chemin mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Chez JB 2 place du Pavé Saint-Pierre-du-Chemin Vendée
Réveillon de la St-Sylvestre au restaurant Chez JB.
À partir de 21h, au restaurant Chez JB, réveillon animé par l’Orchestre Eclipse (5 musiciens et 1 chanteuse).
Réservation et renseignement 02 51 51 75 75 ; email contact@chezjb.com .
Chez JB 2 place du Pavé Saint-Pierre-du-Chemin 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 75 75 contact@chezjb.com
English :
New Year’s Eve at Chez JB.
German :
Silvesterabend im Restaurant Chez JB.
Italiano :
Capodanno da Chez JB.
Espanol :
Nochevieja en Chez JB.
