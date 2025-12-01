Réveillon de la Saint-Sylvestre Chez JB Saint-Pierre-du-Chemin

Chez JB 2 place du Pavé Saint-Pierre-du-Chemin Vendée

Réveillon de la St-Sylvestre au restaurant Chez JB.
À partir de 21h, au restaurant Chez JB, réveillon animé par l’Orchestre Eclipse (5 musiciens et 1 chanteuse).

Réservation et renseignement 02 51 51 75 75 ; email contact@chezjb.com   .

