Réveillon de la Saint-Sylvestre Saint-Pourçain-sur-Sioule

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Fêtez le passage à la Nouvelle Année à Saint-Pourçain ! Buffet festif, DJ, et ambiance conviviale. Verre de bienvenue, soupe à l’oignon et café offerts. Réservez vite, avant le 10 décembre 2025 !

Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 59 74 91

English :

Celebrate New Year’s Eve in Saint-Pourçain! Festive buffet, DJ and friendly atmosphere. Complimentary welcome drink, onion soup and coffee. Reserve now, before December 10, 2025!

German :

Feiern Sie den Übergang zum Neuen Jahr in Saint-Pourçain! Festliches Buffet, DJ und gesellige Atmosphäre. Willkommensdrink, Zwiebelsuppe und Kaffee werden angeboten. Reservieren Sie schnell, vor dem 10. Dezember 2025!

Italiano :

Festeggiate l’arrivo del nuovo anno a Saint-Pourçain! Buffet festivo, DJ e atmosfera amichevole. Drink di benvenuto, zuppa di cipolle e caffè in omaggio. Prenotate subito, prima del 10 dicembre 2025!

Espanol :

¡Celebre la llegada del Año Nuevo en Saint-Pourçain! Buffet festivo, DJ y ambiente agradable. Bebida de bienvenida, sopa de cebolla y café de cortesía. Reserve ahora, antes del 10 de diciembre de 2025

