Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle des fêtes Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Salle des fêtes Charles de Cacqueray Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 65 – 65 – 73 EUR
Début : 2025-12-31
2025-12-31
Réveillon de la Saint-Sylvestre avec orchestre de 4 éléments.
Restauration et boissons incluses.
Plus de renseignements par téléphone.
Salle des fêtes Charles de Cacqueray Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 38 55 87
English : Réveillon de la Saint-Sylvestre
New Year’s Eve with 4-piece orchestra.
Food and drinks included.
More information by phone.
German : Réveillon de la Saint-Sylvestre
Silvesterparty mit einem 4-Elemente-Orchester.
Essen und Getränke inbegriffen.
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch.
Italiano :
Capodanno con un’orchestra di 4 elementi.
Cibo e bevande inclusi.
Maggiori informazioni per telefono.
Espanol : Réveillon de la Saint-Sylvestre
Nochevieja con una orquesta de 4 músicos.
Comida y bebida incluidas.
Más información por teléfono.
L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot