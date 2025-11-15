Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle des fêtes Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Salle des fêtes Charles de Cacqueray Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Réveillon de la Saint-Sylvestre avec orchestre de 4 éléments.

Restauration et boissons incluses.

Plus de renseignements par téléphone.

Salle des fêtes Charles de Cacqueray Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 38 55 87

English : Réveillon de la Saint-Sylvestre

New Year’s Eve with 4-piece orchestra.

Food and drinks included.

More information by phone.

German : Réveillon de la Saint-Sylvestre

Silvesterparty mit einem 4-Elemente-Orchester.

Essen und Getränke inbegriffen.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch.

Italiano :

Capodanno con un’orchestra di 4 elementi.

Cibo e bevande inclusi.

Maggiori informazioni per telefono.

Espanol : Réveillon de la Saint-Sylvestre

Nochevieja con una orquesta de 4 músicos.

Comida y bebida incluidas.

Más información por teléfono.

