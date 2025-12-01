Réveillon de la Saint-Sylvestre Sazilly
Réveillon de la Saint-Sylvestre
4 Avenue de la Gare Sazilly Indre-et-Loire
Tarif : 110 – 110 – EUR
110
Tarif de base plein tarif
Début : Mercredi 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Dîner de la Saint-Sylvestre organisé par la mairie de Sazilly.
L’animation musicale sera assurée par l’orchestre Nich Dileem.
Réservez vite !
4 Avenue de la Gare Sazilly 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 55 52 mairie@sazilly.fr
English :
New Year’s Eve dinner organized by Sazilly town council. Musical entertainment provided by the Nich Dileem orchestra.
German :
Silvesterdinner, das von der Gemeindeverwaltung von Sazilly organisiert wird. Musikalische Unterhaltung durch das Orchester Nich Dileem.
Italiano :
Cena di Capodanno organizzata dal Comune di Sazilly. Intrattenimento musicale a cura dell’orchestra Nich Dileem.
Espanol :
Cena de Nochevieja organizada por el Ayuntamiento de Sazilly. Animación musical a cargo de la orquesta Nich Dileem.
L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Sazilly a été mis à jour le 2025-10-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme