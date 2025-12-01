Réveillon de la Saint-Sylvestre Sazilly

Réveillon de la Saint-Sylvestre

4 Avenue de la Gare Sazilly Indre-et-Loire

Tarif : 110 – 110 – EUR

110

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Dîner de la Saint-Sylvestre organisé par la mairie de Sazilly.

L’animation musicale sera assurée par l’orchestre Nich Dileem.

Réservez vite !

4 Avenue de la Gare Sazilly 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 55 52 mairie@sazilly.fr

English :

New Year’s Eve dinner organized by Sazilly town council. Musical entertainment provided by the Nich Dileem orchestra.

German :

Silvesterdinner, das von der Gemeindeverwaltung von Sazilly organisiert wird. Musikalische Unterhaltung durch das Orchester Nich Dileem.

Italiano :

Cena di Capodanno organizzata dal Comune di Sazilly. Intrattenimento musicale a cura dell’orchestra Nich Dileem.

Espanol :

Cena de Nochevieja organizada por el Ayuntamiento de Sazilly. Animación musical a cargo de la orquesta Nich Dileem.

