Réveillon de la Saint-Sylvestre Soirée dansante Salle Patrick Moquay Château de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron

Réveillon de la Saint-Sylvestre Soirée dansante

Salle Patrick Moquay Château de Bonnemie Avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

moins de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Soirée dansante animée par l’orchestre Music Passion 16, accompagnée d’un beau repas, pour le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Sur réservation, jusqu’au 15 décembre 2025.

.

Salle Patrick Moquay Château de Bonnemie Avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 95 11 67

English :

New Year’s Eve dance party with the Music Passion 16 orchestra, accompanied by a fine meal.

Reservations required by December 15, 2025.

German :

Von der Band Music Passion 16 moderierter Tanzabend an Silvester, begleitet von einem schönen Essen.

Mit Reservierung, bis zum 15. Dezember 2025.

Italiano :

Festa danzante di Capodanno con l’orchestra Music Passion 16, accompagnata da una cena raffinata.

Prenotazione obbligatoria entro il 15 dicembre 2025.

Espanol :

Fiesta de baile de Nochevieja a cargo de la orquesta Music Passion 16, acompañada de una buena cena.

Es necesario reservar antes del 15 de diciembre de 2025.

