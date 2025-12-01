Réveillon de la Saint-Sylvestre Soirée dansante Salle Patrick Moquay Château de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron
Réveillon de la Saint-Sylvestre Soirée dansante Salle Patrick Moquay Château de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre Soirée dansante
Salle Patrick Moquay Château de Bonnemie Avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
moins de 10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Soirée dansante animée par l’orchestre Music Passion 16, accompagnée d’un beau repas, pour le réveillon de la Saint-Sylvestre.
Sur réservation, jusqu’au 15 décembre 2025.
.
Salle Patrick Moquay Château de Bonnemie Avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 95 11 67
English :
New Year’s Eve dance party with the Music Passion 16 orchestra, accompanied by a fine meal.
Reservations required by December 15, 2025.
German :
Von der Band Music Passion 16 moderierter Tanzabend an Silvester, begleitet von einem schönen Essen.
Mit Reservierung, bis zum 15. Dezember 2025.
Italiano :
Festa danzante di Capodanno con l’orchestra Music Passion 16, accompagnata da una cena raffinata.
Prenotazione obbligatoria entro il 15 dicembre 2025.
Espanol :
Fiesta de baile de Nochevieja a cargo de la orquesta Music Passion 16, acompañada de una buena cena.
Es necesario reservar antes del 15 de diciembre de 2025.
L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Soirée dansante Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes