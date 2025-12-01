Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle des fêtes Sombrun
mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Salle des fêtes SOMBRUN Sombrun Hautes-Pyrénées
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif enfant
Date : 2025-12-31
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le Comité des Fêtes de Sombrun vous invite à célébrer la fin de l’année autour d’un repas festif préparé avec amour par Broche et Gourmandises.
Au menu
Apéritif planches de charcuterie, toasts pâté en croûte et tapas, fruits de mer au brasero.
Entrée trio des Pyrénées foie gras mi-cuit maison, gravlax et jambon de pays de la ferme Latique
Plat paleron de bœuf confit et gratin dauphinois d’hiver, pommes de terre et beurre.
Trou Gascon
Plateau de 3 fromages du pays
Dessert café gourmand.
Une coupe de champagne offerte en vin et café compris.
.
Salle des fêtes SOMBRUN Sombrun 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 34 52 56 65 comitedesfetessombrun@gmail.com
English :
The Comité des Fêtes de Sombrun invites you to celebrate the end of the year with a festive meal lovingly prepared by Broche et Gourmandises.
On the menu
Aperitif: charcuterie planks, pâté en croûte toasts and tapas, brazier seafood.
Starter: Pyrenean trio: foie gras mi-cuit maison, gravlax and country ham from Ferme Latique
Main course: beef chuck confit and winter gratin dauphinois, potatoes and butter.
Trou Gascon
Platter of 3 local cheeses
Dessert: gourmet coffee.
Complimentary glass of champagne, wine and coffee included.
