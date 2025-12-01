Réveillon de la Saint-Sylvestre

Salle des fêtes SOMBRUN Sombrun Hautes-Pyrénées

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le Comité des Fêtes de Sombrun vous invite à célébrer la fin de l’année autour d’un repas festif préparé avec amour par Broche et Gourmandises.

Au menu

Apéritif planches de charcuterie, toasts pâté en croûte et tapas, fruits de mer au brasero.

Entrée trio des Pyrénées foie gras mi-cuit maison, gravlax et jambon de pays de la ferme Latique

Plat paleron de bœuf confit et gratin dauphinois d’hiver, pommes de terre et beurre.

Trou Gascon

Plateau de 3 fromages du pays

Dessert café gourmand.

Une coupe de champagne offerte en vin et café compris.

Salle des fêtes SOMBRUN Sombrun 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 34 52 56 65 comitedesfetessombrun@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes de Sombrun invites you to celebrate the end of the year with a festive meal lovingly prepared by Broche et Gourmandises.

On the menu

Aperitif: charcuterie planks, pâté en croûte toasts and tapas, brazier seafood.

Starter: Pyrenean trio: foie gras mi-cuit maison, gravlax and country ham from Ferme Latique

Main course: beef chuck confit and winter gratin dauphinois, potatoes and butter.

Trou Gascon

Platter of 3 local cheeses

Dessert: gourmet coffee.

Complimentary glass of champagne, wine and coffee included.

