Réveillon de la Saint Sylvestre La Crèmaillère Spézet

Réveillon de la Saint Sylvestre

La Crèmaillère 2 Rue du Général de Gaulle Spézet Finistère

Réveillon de la Saint Sylvestre à La Crèm à Spézet

> le 31 décembre de 20h à 04h

> apéritif, entrée, trou normand, plat, fromage, salade, dessert, café, soupe à l’oignon

Réservation au 02.98.73.46.80 ou 06.48.35.93.42 ou la-crem@orange.fr .

La Crèmaillère 2 Rue du Général de Gaulle Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 2 98 73 46 80

