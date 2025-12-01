Réveillon de la Saint Sylvestre La Crèmaillère Spézet
La Crèmaillère 2 Rue du Général de Gaulle Spézet Finistère
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
> le 31 décembre de 20h à 04h
> apéritif, entrée, trou normand, plat, fromage, salade, dessert, café, soupe à l’oignon
Réservation au 02.98.73.46.80 ou 06.48.35.93.42 ou la-crem@orange.fr .
La Crèmaillère 2 Rue du Général de Gaulle Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 2 98 73 46 80
