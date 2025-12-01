Réveillon de la Saint-Sylvestre Taillebourg

Réveillon de la Saint-Sylvestre

2025-12-31 19:00:00

2025-12-31

Fêtez le Réveillon de la Saint-Sylvestre à Taillebourg ! Au programme soirée dansante et à thème. Un moment festif pour célébrer ensemble ! Distractions et loisirs garantis. Venez nombreux !

24 rue de la gare Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 80 36 34 57

English :

Celebrate New Year’s Eve in Taillebourg! On the program: dancing and themed evenings. A festive moment to celebrate together! Fun and entertainment guaranteed. Come one, come all!

German :

Feiern Sie den Silvesterabend in Taillebourg! Auf dem Programm steht ein Tanz- und Themenabend. Ein festlicher Moment, um gemeinsam zu feiern! Spaß und Unterhaltung sind garantiert. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Festeggiate il Capodanno a Taillebourg! In programma: balli e serate a tema. Un momento di festa per festeggiare insieme! Divertimento e intrattenimento garantiti. Non vediamo l’ora di vedervi!

Espanol :

Celebra la Nochevieja en Taillebourg En el programa: baile y veladas temáticas. Un momento festivo para celebrarlo juntos Diversión y entretenimiento garantizados. ¡Le esperamos!

