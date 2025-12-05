Réveillon de la Saint-Sylvestre Traditionnel brunch du 1er et du 2 janvier Route du Larmont Pontarlier

Réveillon de la Saint-Sylvestre Traditionnel brunch du 1er et du 2 janvier

Route du Larmont Restaurant les Papillons Pontarlier Doubs

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2026-01-01 11:00:00

fin : 2026-01-02 17:00:00

Organisé par le restaurant Les Papillons L’Auberge du Larmont.

Plus qu’un événement, une tradition… Venez passer un agréable moment. Journée conviviale et décontractée, les deux premiers jours de l’année sont l’occasion de se retrouver autour d’un buffet à volonté, pour le petit déjeuner ou le déjeuner…

Le buffet soigneusement et richement composé de salades, charcuteries, viennoiseries, desserts, plancha, boissons fraiches et chaudes…

Réservation obligatoire. .

Route du Larmont Restaurant les Papillons Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 37 69 contact@restaurant-lespapillons.fr

