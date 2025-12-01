Réveillon de la Saint Sylvestre Tryd’Art Romans-sur-Isère
Réveillon de la Saint Sylvestre Tryd’Art Romans-sur-Isère mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint Sylvestre Tryd’Art
rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Réveillon à Tr’yd’Hall: soirée déguisée et sans chichi au programme.
Repas partagé, boissons en sus.
Attention, places limitées.
.
rue Bonnevaux Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes trydart@orange.fr
English :
New Year’s Eve at Tr’yd’Hall: fancy dress party with no fuss.
Shared meal, drinks extra.
Please note, places are limited.
