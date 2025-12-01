Réveillon de la Saint Sylvestre Tryd’Art

rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Réveillon à Tr’yd’Hall: soirée déguisée et sans chichi au programme.

Repas partagé, boissons en sus.

Attention, places limitées.

rue Bonnevaux Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes trydart@orange.fr

English :

New Year’s Eve at Tr’yd’Hall: fancy dress party with no fuss.

Shared meal, drinks extra.

Please note, places are limited.

L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre Tryd’Art Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-15 par Valence Romans Tourisme