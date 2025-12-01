Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle polyvalente Vallon-en-Sully
Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle polyvalente Vallon-en-Sully mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
jusqu’à 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par l’U.S. Vallon !
Repas raffiné et soirée animée par DJ Romain Jardoux.
.
Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 09 99 26
English :
New Year’s Eve party organized by U.S. Vallon!
Fine dining and DJ Romain Jardoux.
German :
Silvesterparty, organisiert von der U.S. Vallon!
Raffiniertes Essen und Abendunterhaltung mit DJ Romain Jardoux.
Italiano :
Festa di Capodanno organizzata da U.S. Vallon!
Cena gourmet e DJ Romain Jardoux.
Espanol :
Fiesta de Nochevieja organizada por U.S. Vallon
Comida gourmet y DJ Romain Jardoux.
L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2025-11-20 par Montluçon Tourisme