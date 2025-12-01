Réveillon de la Saint Sylvestre Valognes

Réveillon de la Saint Sylvestre

Pour cette année 2025

19h45 Apéritif Défilé de mode avec 4 mannequins en partenariat avec une boutique de prêt a porter réputée.

20h45 Spectacle Armelle et 4 danseurs professionnels de la troupe du Roi Lion retracent les années 60 a nos jours.

Imitation vocales et physiques d’artistes chanteuses ( Marilyn, Celine Dion, Piaf, Bardot …) 23 changements de costumes en 2 heures, participation du public, émotions, charme et paillettes.

00h00 Soirée dansante, tout styles mais essentiellement basée sur les années 80.

De nombreuses surprises vous attendent et des cadeaux seront à gagner tout au long de la fête.

Ambiance assurée.

Les réservations sont déjà ouvertes au 06 98 85 19 94 (Attention places limitées).

Au plaisir de vous accueillir et de passer cette soirée avec vous. .

Salle du chateau Valognes 50700 Manche Normandie +33 6 98 85 19 94 alady@wanadoo.fr

