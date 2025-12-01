Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Réveillon de la Saint Sylvestre Restaurant l’Etoile d’Or Villefagnan

Réveillon de la Saint Sylvestre Restaurant l’Etoile d’Or Villefagnan mercredi 31 décembre 2025.

Réveillon de la Saint Sylvestre

Restaurant l’Etoile d’Or 1 route d’Aigre Villefagnan Charente

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

  .

Restaurant l’Etoile d’Or 1 route d’Aigre Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 71 66  contact@etoiledor.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre Villefagnan a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente