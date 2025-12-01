Réveillon de la Saint Sylvestre Restaurant l’Etoile d’Or Villefagnan
Réveillon de la Saint Sylvestre Restaurant l’Etoile d’Or Villefagnan mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint Sylvestre
Restaurant l’Etoile d’Or 1 route d’Aigre Villefagnan Charente
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
.
Restaurant l’Etoile d’Or 1 route d’Aigre Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 71 66 contact@etoiledor.eu
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre Villefagnan a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente