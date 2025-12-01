Réveillon de la Saint Sylvestre Werentzhouse

Réveillon de la Saint Sylvestre

Grand rue Werentzhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Fêtez la nouvelle année à Werentzhouse réveillon animé par la team Tip-Top. Réservation au 06 06 61 59 68 ou au 06 76 22 45 96.

La soirée incontournable pour bien terminer 2025 et commencer 2026 en beauté.Les personnes qui souhaitent célébrer la nouvelle année dans une ambiance festive, déguster un dîner savoureux, passer une soirée dansante et un moment inoubliable le Réveillon de Sund’Go’Thaï Animation est fait pour eux.Place à la fête avec le team TIP TOP

Menu

cocktail de bienvenue Tchin;

nems et beignets de crevettes ;

pause fraîcheur ;

curry Thaï au lait de coco, petits légumes et riz parfumé,

la tentation du renard,

fruits en folie,

nuage noir et péchés mignons.

Le Réveil des Endormis (après 3h00).

Réservations au 06 06 61 59 68 ou au 06 76 22 45 96 .

Grand rue Werentzhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 61 59 68

English :

Celebrate the New Year in Werentzhouse: New Year’s Eve entertainment by the Tip-Top team. Reservations on 06 06 61 59 68 or 06 76 22 45 96.

