RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE WORLD, VOYAGE AUTOUR DU MONDE (Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde
6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Un Spectacle Grandiose WORLD Voyage autour du monde
Création emblématique de la troupe de cabaret music-hall Les Swings, World Voyage autour du monde revient dans une version revisitée et enrichie. Pendant plus d’1h30, laissez vous transporter aux quatre coins du globe du french can-can parisien au kazatchok endiablé, de la samba brésilienne à la country américaine, sans oublier des escales en Espagne, en Italie, en Afrique ou encore en Asie.
A partir de 169.00€ .
6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
