Réveillon de la Saint Sytlvestre Salle des fêtes Viré

Réveillon de la Saint Sytlvestre

Salle des fêtes 22 Rue du 8 Mai 1945 Viré Saône-et-Loire

Tarif : 79 – 79 – 79 EUR

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2026-01-01 04:00:00

2025-12-31

Réveillon de la Saint Sylvestre Ouverture des Inscriptions dès jeudi 27novembre !! DJ Guy et toute son équipe vous donnent RDV à la salle des fêtes de Viré, direction Mâcon Nord à 18 km de Mâcon, et saura vous transporter dans les meilleurs tubes des années 60/70/80/90/2000/2010 et 2020 et cela jusqu’à à nos jours en vous plongeant dans les tubes incontournables et qui ont enchanté notre jeunesse. Des mixes de légendes et de rythmiques qui vont vous ambiancer, que vous soyez entre amis, famille, en couple ou même seuls, nous saurons vous mettre à l’aise, pour entrer ensembles, dans la nouvelle année 2026.

ATTENTION Réservation jusqu’au 20/12/2025. Sécurité Assurée. .

Salle des fêtes 22 Rue du 8 Mai 1945 Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 59 33 guy.dj@bbox.fr

English : REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE

