Réveillon de la Saint-Syvestre au restaurant Influences

5 Rue de l’église La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

72

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Pour la Saint-Sylvestre, nous vous accueillons à partir de 19h pour l’apéritif, accompagné de quelques mises en bouche maison, imaginées pour éveiller le palais avec délicatesse. Amuse bouche, bouchée de Saint-Jacques, Pancetta et curcuma/ Entrée, Foie gras en éclats fondants servi dans un velouté de panais, éclats de noisette, compotée de figues au sel rose/ Plat, filet mignon de porc, émulsion orange-gingembre, servi avec des légumes d’hiver et pommes rôties, glacés au miel et balsamique/ Dessert, Pavlova maison à la crème de marron infusée au rhum et chantilly vanille accompagnée de sa coupe de champagne brut blanc de blanc René Vazart. Menu à 72€ par personne hors boissons.Tout public

72 .

5 Rue de l’église La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 43 29 influenceslabresse@gmail.com

English :

For New Year’s Eve, we welcome you from 7pm for an aperitif, accompanied by a few home-made appetizers, designed to awaken the palate with delicacy. Amuse bouche, bouchée of scallops, pancetta and turmeric/ Entrée, Foie gras en éclats fondants served in a parsnip velouté, hazelnut slivers, fig compote with pink salt/ Main course, filet mignon of pork, orange-ginger emulsion, served with winter vegetables and roasted apples, glazed with honey and balsamic/ Dessert, homemade Pavlova with rum-infused chestnut cream and vanilla chantilly accompanied by a glass of René Vazart brut blanc de blanc champagne. Menu at 72? per person excluding drinks.

L’événement Réveillon de la Saint-Syvestre au restaurant Influences La Bresse a été mis à jour le 2025-12-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES