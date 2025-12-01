Réveillon de la St-Sylvestre 2025 rue Aimé Richard Segonzac
Réveillon de la St-Sylvestre 2025 rue Aimé Richard Segonzac mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la St-Sylvestre 2025
rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31 20:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Soirée organisée par Grand Cognac Judo
Animée par DJ Release Production
Traiteur Piaud Taillac
.
rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 22 89 51 grandcognacjudo@gmail.com
English :
Evening organized by Grand Cognac Judo
DJ Release Production
Catering Piaud Taillac
L’événement Réveillon de la St-Sylvestre 2025 Segonzac a été mis à jour le 2025-12-01 par Destination Cognac