Réveillon de la St-Sylvestre 2025 rue Aimé Richard Segonzac

Réveillon de la St-Sylvestre 2025

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 20:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Soirée organisée par Grand Cognac Judo

Animée par DJ Release Production

Traiteur Piaud Taillac

.

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 22 89 51 grandcognacjudo@gmail.com

English :

Evening organized by Grand Cognac Judo

DJ Release Production

Catering Piaud Taillac

L’événement Réveillon de la St-Sylvestre 2025 Segonzac a été mis à jour le 2025-12-01 par Destination Cognac