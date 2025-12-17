Reveillon de la St-Sylvestre à la Cambuse Restaurant la Cambuse Pauillac
Reveillon de la St-Sylvestre à la Cambuse
Restaurant la Cambuse 2 Quai Léon Perrier Pauillac Gironde
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Le restaurant la Cambuse organise son réveillon de la St-Sylvestre, avec un menu fête concocté pour l’occasion !
Sur réservation. .
Restaurant la Cambuse 2 Quai Léon Perrier Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 28 90
