Réveillon de la St Sylvestre au bistro de La Ferme Chapouton Bistro La Ferme Chapouton Grignan

Bistro La Ferme Chapouton 45 rue du Grand Faubourg Grignan Drôme
Tarif : 75 – 75 – EUR
Accord vins par personne
Début : 2025-12-31 20:00:00
2025-12-31
Une soirée de la Saint Sylvestre joyeuse et conviviale, placée sous le signe de la truffe et du partage.
Bistro La Ferme Chapouton 45 rue du Grand Faubourg Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 01 01 info@clairplume.com
English :
A joyful and convivial New Year’s Eve party, dedicated to truffles and sharing.
German :
Ein fröhlicher und geselliger Silvesterabend, der ganz im Zeichen der Trüffel und des Teilens stand.
Italiano :
Un Capodanno gioioso e conviviale, dedicato al tartufo e alla condivisione.
Espanol :
Una Nochevieja alegre y distendida, dedicada a las trufas y a compartir.
