Reveillon de la St-Sylvestre au Lafayette Restaurant le Lafayette Pauillac

Reveillon de la St-Sylvestre au Lafayette

Restaurant le Lafayette 2 Quai Albert Pichon Pauillac Gironde

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Le restaurant Lafayette organise son réveillon de la St-Sylvestre, avec un menu fête concocté pour l’occasion !

Sur réservation. .

Restaurant le Lafayette 2 Quai Albert Pichon Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 55 94 28

