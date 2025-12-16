Reveillon de la St-Sylvestre au Lafayette Restaurant le Lafayette Pauillac
Reveillon de la St-Sylvestre au Lafayette
Restaurant le Lafayette 2 Quai Albert Pichon Pauillac Gironde
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le restaurant Lafayette organise son réveillon de la St-Sylvestre, avec un menu fête concocté pour l’occasion !
Sur réservation. .
Restaurant le Lafayette 2 Quai Albert Pichon Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 55 94 28
