Réveillon de la St Sylvestre au restaurant gastronomique1* Le Clair de la Plume Restaurant Gastronomique Le Clair de la Plume Grignan

Réveillon de la St Sylvestre au restaurant gastronomique1* Le Clair de la Plume

Restaurant Gastronomique Le Clair de la Plume 2 place du Mail Grignan Drôme

Tarif : 345 – 345 – EUR

Hors boissons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Un dîner festif imaginé par Glenn Viel***, Benjamin Reilhes & Cédric Perret.

.

Restaurant Gastronomique Le Clair de la Plume 2 place du Mail Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 01 01 info@clairplume.com

English :

A festive dinner imagined by Glenn Viel***, Benjamin Reilhes & Cédric Perret.

German :

Ein festliches Abendessen, das von Glenn Viel***, Benjamin Reilhes & Cédric Perret erdacht wurde.

Italiano :

Una cena festosa ideata da Glenn Viel***, Benjamin Reilhes e Cédric Perret.

Espanol :

Una cena festiva ideada por Glenn Viel***, Benjamin Reilhes y Cédric Perret.

L’événement Réveillon de la St Sylvestre au restaurant gastronomique1* Le Clair de la Plume Grignan a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes