Réveillon de la St Sylvestre au restaurant gastronomique1* Le Clair de la Plume Restaurant Gastronomique Le Clair de la Plume Grignan mercredi 31 décembre 2025.
Restaurant Gastronomique Le Clair de la Plume 2 place du Mail Grignan Drôme
Tarif : 345 – 345 – EUR
Hors boissons
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Un dîner festif imaginé par Glenn Viel***, Benjamin Reilhes & Cédric Perret.
Restaurant Gastronomique Le Clair de la Plume 2 place du Mail Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 01 01 info@clairplume.com
English :
A festive dinner imagined by Glenn Viel***, Benjamin Reilhes & Cédric Perret.
German :
Ein festliches Abendessen, das von Glenn Viel***, Benjamin Reilhes & Cédric Perret erdacht wurde.
Italiano :
Una cena festosa ideata da Glenn Viel***, Benjamin Reilhes e Cédric Perret.
Espanol :
Una cena festiva ideada por Glenn Viel***, Benjamin Reilhes y Cédric Perret.
