RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE

Rue des écoles Bassan Hérault

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Fêtez la nouvelle année dans une ambiance festive et gourmande ! Un repas d’exception, une animation musicale entraînante et une soirée conviviale pour commencer 2026 dans la bonne humeur.

Laissez-vous emporter par la magie du Réveillon du 1er de l’An organisé par le Foyer Rural!

Une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la fête et du plaisir gustatif.

Animation musicale et dansante assurée par Animation du Midi, pour célébrer le passage à la nouvelle année dans une ambiance joyeuse et chaleureuse !

Sur réservation. .

Rue des écoles Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 6 95 61 06 32

English :

Celebrate the New Year in a festive, gourmet atmosphere! An exceptional meal, lively musical entertainment and a convivial evening to start 2026 in good spirits.

German :

Feiern Sie das neue Jahr in einer festlichen und kulinarischen Atmosphäre! Ein außergewöhnliches Essen, eine mitreißende musikalische Unterhaltung und ein geselliger Abend, um das Jahr 2026 in guter Stimmung zu beginnen.

Italiano :

Festeggiate il nuovo anno in un’atmosfera festosa e gastronomica! Un pasto eccezionale, un vivace intrattenimento musicale e una serata conviviale per iniziare alla grande il 2026.

Espanol :

Celebre el Año Nuevo en un ambiente festivo y gastronómico Una comida excepcional, un animado espectáculo musical y una velada de convivencia para empezar el año 2026 con buen pie.

L’événement RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE Bassan a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE