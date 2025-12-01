Réveillon de la St Sylvestre Beauzac

Réveillon de la St Sylvestre

Salle Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon organisé par le comité des fêtes. Repas préparé par l’Auberge des 3 Vallées. Animation par le groupe Nico Wask. Réservation sur hello asso ou à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron bureau Beauzac, Bas en Basset, Monistrol sur Loire

.

Salle Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

New Year’s Eve party organized by the Comité des fêtes. Meal prepared by the Auberge des 3 Vallées. Entertainment by the group Nico Wask. Reservations on hello asso or at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office, offices: Beauzac, Bas en Basset, Monistrol sur Loire

German :

Silvesterfeier, organisiert vom Festkomitee. Mahlzeit zubereitet von der Auberge des 3 Vallées. Unterhaltung durch die Gruppe Nico Wask. Reservierungen auf hello asso oder beim Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron Büro: Beauzac, Bas en Basset, Monistrol sur Loire

Italiano :

Festa di Capodanno organizzata dal comitato dei festeggiamenti. Pasto preparato dall’Auberge des 3 Vallées. Animazione del gruppo Nico Wask. Prenotazioni su hello asso o presso l’Ufficio del Turismo delle Marche del Velay Rochebaron, uffici: Beauzac, Bas en Basset, Monistrol sur Loire

Espanol :

Fiesta de Nochevieja organizada por la comisión de fiestas. Comida preparada por el Auberge des 3 Vallées. Animación a cargo del grupo Nico Wask. Reservas en hello asso o en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron, oficinas: Beauzac, Bas en Basset, Monistrol sur Loire

