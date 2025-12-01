Réveillon de la St-Sylvestre Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin

Réveillon de la St-Sylvestre

Salle Jean Eliard Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin Manche

Début : 2025-12-31 20:30:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Repas de la Saint-Sylvestre avec un DJ pour fêter la fin de l’année 2025 jusqu’au bout de la nuit !

Au menu

– Kir pétillant et ses canapés

– Assiette de fruits de mer

– Tranche de saumon fumé

– Médaillon de foie gras et son pain brioché

– Suprême de poulet au poulet aux morilles avec son gratin dauphinois

– Salade et assiette de fromages

– Dessert, fruit

– Café

Boissons non comprises .

Salle Jean Eliard Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 6 08 48 61 53 olivia.requier@wanadoo.fr

