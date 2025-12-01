Réveillon de la St-Sylvestre Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin
Réveillon de la St-Sylvestre Salle Jean Eliard Bricquebec-en-Cotentin mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la St-Sylvestre
Salle Jean Eliard Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : 2025-12-31 20:30:00
Début : 2025-12-31 20:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Repas de la Saint-Sylvestre avec un DJ pour fêter la fin de l’année 2025 jusqu’au bout de la nuit !
Au menu
– Kir pétillant et ses canapés
– Assiette de fruits de mer
– Tranche de saumon fumé
– Médaillon de foie gras et son pain brioché
– Suprême de poulet au poulet aux morilles avec son gratin dauphinois
– Salade et assiette de fromages
– Dessert, fruit
– Café
Boissons non comprises .
Salle Jean Eliard Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 6 08 48 61 53 olivia.requier@wanadoo.fr
English : Réveillon de la St-Sylvestre
