Réveillon de la St Sylvestre Restaurant le Réjallant Condac

Réveillon de la St Sylvestre
Restaurant le Réjallant Réjallant Condac Charente
Tarif : 110 – 110 – 110 EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Restaurant le Réjallant Réjallant Condac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 67 89 25
L’événement Réveillon de la St Sylvestre Condac a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de tourisme Destination Nord Charente