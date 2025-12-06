Réveillon de la St Sylvestre Cosnac

Réveillon de la St Sylvestre

Salle polyvalente Cosnac Corrèze

2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Réveillon proposé par le Comité des Fêtes de Cosnac et animé par Romain Lajoinie.

20h30, salle polyvalente.

Tarifs 98€ adultes, 20€ enfants -12ans .

Salle polyvalente Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 70 41

