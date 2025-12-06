Réveillon de la St Sylvestre Cosnac
Réveillon proposé par le Comité des Fêtes de Cosnac et animé par Romain Lajoinie.
20h30, salle polyvalente.
Tarifs 98€ adultes, 20€ enfants -12ans .
Salle polyvalente Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 70 41
L’événement Réveillon de la St Sylvestre Cosnac a été mis à jour le 2025-12-04 par Brive Tourisme