Réveillon de la St Sylvestre Courgenard mercredi 31 décembre 2025.

Restaurant l’Evasion Gourmande Courgenard Sarthe

Début : 2025-12-31

Une soirée très attendue par de nombreuses personnes ! Soirée exceptionnelle à L’Évasion Gourmande !

Ambiance festive & dansante animée par un DJ professionnel Patrice Animation 72 Dj Animateur Un Professionnel à Votre Ecoute Patrice Enard.

Venez célébrer la nouvelle année dans la bonne humeur et la gourmandise !

Soirée animée & dansante Ambiance garantie !

Réservation indispensable Places très limitées ! 09 83 62 11 73 07 71 81 93 75

Réservez vite et venez fêter 2026 dans la joie et la gourmandise ! .

Restaurant l’Evasion Gourmande Courgenard 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 71 81 93 75

L’événement Réveillon de la St Sylvestre Courgenard a été mis à jour le 2025-10-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude