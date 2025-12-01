Réveillon de la St Sylvestre Courgenard
Réveillon de la St Sylvestre Courgenard mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la St Sylvestre
Restaurant l’Evasion Gourmande Courgenard Sarthe
Une soirée très attendue par de nombreuses personnes ! Soirée exceptionnelle à L’Évasion Gourmande !
Ambiance festive & dansante animée par un DJ professionnel Patrice Animation 72 Dj Animateur Un Professionnel à Votre Ecoute Patrice Enard.
Venez célébrer la nouvelle année dans la bonne humeur et la gourmandise !
Soirée animée & dansante Ambiance garantie !
Réservation indispensable Places très limitées ! 09 83 62 11 73 07 71 81 93 75
Réservez vite et venez fêter 2026 dans la joie et la gourmandise ! .
Restaurant l’Evasion Gourmande Courgenard 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 71 81 93 75
