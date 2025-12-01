Réveillon de la St Sylvestre LANNEMEZAN Lannemezan
LANNEMEZAN Au restaurant Le Saint Gilles Lannemezan Hautes-Pyrénées
31 décembre 2025 19:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Menu à 35€ Garbure Salade campagnarde Tournedos de magret et ses pommes paysannes Omelette norvégienne maison
Renseignements et réservations au 06 31 89 35 64
Restaurant Le Saint Gilles, Lannemezan 65300, Hautes-Pyrénées, Occitanie. Tél: +33 6 31 89 35 64
English :
35? menu: Garbure Country-style salad Tournedos of duck breast with country-style apples Homemade Norwegian omelette
Information and reservations on 06 31 89 35 64
