Réveillon de la St Sylvestre LANNEMEZAN Lannemezan

Réveillon de la St Sylvestre

LANNEMEZAN Au restaurant Le Saint Gilles Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Menu à 35€ Garbure Salade campagnarde Tournedos de magret et ses pommes paysannes Omelette norvégienne maison

Renseignements et réservations au 06 31 89 35 64

English :

35? menu: Garbure Country-style salad Tournedos of duck breast with country-style apples Homemade Norwegian omelette

Information and reservations on 06 31 89 35 64

