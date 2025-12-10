Réveillon de la St Sylvestre L’Estanquet Lit-et-Mixe
Réveillon de la St Sylvestre L’Estanquet Lit-et-Mixe mercredi 31 décembre 2025.
L’Estanquet 37 Route du Gemie Lit-et-Mixe Landes
Pagaille d’amuses -bouches
***
Entrée poisson la bisque de homard avec morceaux
***
La sauce le feuilleté de ris de veau aux cèpes
***
Le trou gascon
***
La grosse pièce suprême de pintade, sauce fine Champagne pommes de terre dauphine et garniture gibier
***
Desserts et fromages la buffet de fromage et desserts maison
Soirée animée par la chanteuse Katy Kasso et son DJ.
Tarif 80€ sur place, 70€ à emporter
Réservations au 05 58 42 83 97. .
