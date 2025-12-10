Réveillon de la St Sylvestre L’Estanquet Lit-et-Mixe

Réveillon de la St Sylvestre

L’Estanquet 37 Route du Gemie Lit-et-Mixe Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Pagaille d’amuses -bouches

***

Entrée poisson la bisque de homard avec morceaux

***

La sauce le feuilleté de ris de veau aux cèpes

***

Le trou gascon

***

La grosse pièce suprême de pintade, sauce fine Champagne pommes de terre dauphine et garniture gibier

***

Desserts et fromages la buffet de fromage et desserts maison

Soirée animée par la chanteuse Katy Kasso et son DJ.

Tarif 80€ sur place, 70€ à emporter

Réservations au 05 58 42 83 97. .

L’Estanquet 37 Route du Gemie Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 83 97

English : Réveillon de la St Sylvestre

L’événement Réveillon de la St Sylvestre Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2025-12-08 par Côte Landes Nature Tourisme