Réveillon de la St Sylvestre Palais des congrès Montélimar mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la St Sylvestre
Palais des congrès Av. du 14 Juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : 40 – 40 – 79 EUR
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31 04:00:00
2025-12-31
Venez célébrer la nouvelle année dans une ambiance de folie, des années 80 à nos jours
+33 6 75 92 35 03 ecolesabarot@orange.fr
English :
Come and celebrate the New Year in an atmosphere of madness, from the 80s to the present day
German :
Feiern Sie mit uns das neue Jahr in einer ausgelassenen Stimmung von den 80ern bis heute
Italiano :
Venite a festeggiare il nuovo anno in un’atmosfera di follia, dagli anni ’80 ai giorni nostri
Espanol :
Ven a celebrar el Año Nuevo en un ambiente de locura, desde los años 80 hasta la actualidad
L’événement Réveillon de la St Sylvestre Montélimar a été mis à jour le 2025-11-13 par Montélimar Tourisme Agglomération