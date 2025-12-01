Réveillon de la St Sylvestre Palais des congrès Montélimar

Réveillon de la St Sylvestre

Palais des congrès Av. du 14 Juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 40 – 40 – 79 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 04:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Venez célébrer la nouvelle année dans une ambiance de folie, des années 80 à nos jours

.

Palais des congrès Av. du 14 Juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 92 35 03 ecolesabarot@orange.fr

English :

Come and celebrate the New Year in an atmosphere of madness, from the 80s to the present day

German :

Feiern Sie mit uns das neue Jahr in einer ausgelassenen Stimmung von den 80ern bis heute

Italiano :

Venite a festeggiare il nuovo anno in un’atmosfera di follia, dagli anni ’80 ai giorni nostri

Espanol :

Ven a celebrar el Año Nuevo en un ambiente de locura, desde los años 80 hasta la actualidad

L’événement Réveillon de la St Sylvestre Montélimar a été mis à jour le 2025-11-13 par Montélimar Tourisme Agglomération