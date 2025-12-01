Réveillon de la St Sylvestre Maison de Pays Nyons

Réveillon de la St Sylvestre Maison de Pays Nyons mercredi 31 décembre 2025.

Réveillon de la St Sylvestre

Maison de Pays 128 promenade de la Digue Nyons Drôme

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Soirée Réveillon de la st Sylvestre
  .

Maison de Pays 128 promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 05 40  comitefetesnyons@orange.fr

English :

New Year’s Eve Party

German :

Silvesterabend

Italiano :

Festa di Capodanno

Espanol :

Fiesta de Nochevieja

L’événement Réveillon de la St Sylvestre Nyons a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale