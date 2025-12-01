Réveillon de la St Sylvestre Maison de Pays Nyons
Réveillon de la St Sylvestre Maison de Pays Nyons mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la St Sylvestre
Maison de Pays 128 promenade de la Digue Nyons Drôme
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Date : 2025-12-31
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Soirée Réveillon de la st Sylvestre
Maison de Pays 128 promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 05 40 comitefetesnyons@orange.fr
English :
New Year’s Eve Party
German :
Silvesterabend
Italiano :
Festa di Capodanno
Espanol :
Fiesta de Nochevieja
L’événement Réveillon de la St Sylvestre Nyons a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale