Réveillon de la St Sylvestre route des Anses Port-des-Barques mercredi 31 décembre 2025.
route des Anses Complexe sportif, salle polyvalente Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – – 25 EUR
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Réveillon de la St Sylvestre Soirée avec repas animée par DJ SEB –
+33 7 81 19 91 48 comitedesfetesdelestuaire@gmail.com
English : New Year’s Eve
New Year’s Eve Evening with dinner hosted by DJ SEB –
German : Silvesterabend
Silvesterfeier Abendessen mit Unterhaltung durch DJ SEB –
Italiano :
Capodanno Serata con cena a cura del DJ SEB –
Espanol :
Nochevieja Velada con cena a cargo de DJ SEB –
L’événement Réveillon de la St Sylvestre Port-des-Barques a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan