Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Réveillon de la St Sylvestre route des Anses Port-des-Barques

Réveillon de la St Sylvestre route des Anses Port-des-Barques mercredi 31 décembre 2025.

Réveillon de la St Sylvestre

route des Anses Complexe sportif, salle polyvalente Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Réveillon de la St Sylvestre Soirée avec repas animée par DJ SEB –
  .

route des Anses Complexe sportif, salle polyvalente Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 19 91 48  comitedesfetesdelestuaire@gmail.com

English : New Year’s Eve

New Year’s Eve Evening with dinner hosted by DJ SEB –

German : Silvesterabend

Silvesterfeier Abendessen mit Unterhaltung durch DJ SEB –

Italiano :

Capodanno Serata con cena a cura del DJ SEB –

Espanol :

Nochevieja Velada con cena a cargo de DJ SEB –

L’événement Réveillon de la St Sylvestre Port-des-Barques a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan