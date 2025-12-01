Réveillon de la St Sylvestre route des Anses Port-des-Barques

Réveillon de la St Sylvestre

route des Anses Complexe sportif, salle polyvalente Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – – 25 EUR

Date :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon de la St Sylvestre Soirée avec repas animée par DJ SEB –

route des Anses Complexe sportif, salle polyvalente Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 19 91 48 comitedesfetesdelestuaire@gmail.com

English : New Year’s Eve

New Year’s Eve Evening with dinner hosted by DJ SEB –

German : Silvesterabend

Silvesterfeier Abendessen mit Unterhaltung durch DJ SEB –

Italiano :

Capodanno Serata con cena a cura del DJ SEB –

Espanol :

Nochevieja Velada con cena a cargo de DJ SEB –

