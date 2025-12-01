Réveillon de la St Sylvestre Salle du Castel Park Surgères

Réveillon de la St Sylvestre

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Vins compris

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Le Comité des Fêtes de Surgères vous propose de célébrer le nouvel an lors de son Réveillon de la Saint Sylvestre.

Dîner dansant, cotillons, repas de fête.

En partenariat avec Xavier GIREAUD (ex Vieux Puits).

Animation Hélène FM.

Sur réservation.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 95 68 84 surgerescomitedesfetes@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes de Surgères invites you to celebrate the New Year at its New Year’s Eve party.

Dinner dance, cotillions, festive meal.

In partnership with Xavier GIREAUD (ex Vieux Puits).

Entertainment by Hélène FM.

Reservations required.

German :

Das Comité des Fêtes de Surgères lädt Sie ein, das neue Jahr bei seinem Silvesterabend zu feiern.

Tanzdinner, Cotillons, Festessen.

In Partnerschaft mit Xavier GIREAUD (ehemals Vieux Puits).

Unterhaltung durch Hélène FM.

Auf Reservierung.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Surgères vi invita a festeggiare il nuovo anno con la sua festa di Capodanno.

Cena danzante, bomboniere, pasto festivo.

In collaborazione con Xavier GIREAUD (ex Vieux Puits).

Intrattenimento di Hélène FM.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

El Comité des Fêtes de Surgères le invita a celebrar el Año Nuevo en su fiesta de Nochevieja.

Cena-baile, regalos de fiesta, comida festiva.

En colaboración con Xavier GIREAUD (ex Vieux Puits).

Animación a cargo de Hélène FM.

Reserva obligatoria.

