Réveillon de l’an Salle La vivert Toulon-sur-Allier
Réveillon de l’an Salle La vivert Toulon-sur-Allier mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de l’an
Salle La vivert 8 rue de la mairie Toulon-sur-Allier Allier
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Venez célébrer le Nouvel An lors d’un Réveillon festif animé par Monte le Son ! Au programme ambiance conviviale, repas raffiné, cotillons et surprises pour démarrer l’année dans la joie. Une soirée gourmande et dansante à ne pas manquer !
Salle La vivert 8 rue de la mairie Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetestoulonallier@gmail.com
English :
Come and celebrate the New Year with a festive New Year’s Eve party hosted by Monte le Son! The program includes a convivial atmosphere, a refined meal, cotillions and surprises to get the New Year off to a merry start. A gourmet evening of dancing not to be missed!
