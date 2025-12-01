Réveillon de l’an Salle La vivert Toulon-sur-Allier

Réveillon de l’an

Salle La vivert 8 rue de la mairie Toulon-sur-Allier Allier

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez célébrer le Nouvel An lors d’un Réveillon festif animé par Monte le Son ! Au programme ambiance conviviale, repas raffiné, cotillons et surprises pour démarrer l’année dans la joie. Une soirée gourmande et dansante à ne pas manquer !

.

Salle La vivert 8 rue de la mairie Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetestoulonallier@gmail.com

English :

Come and celebrate the New Year with a festive New Year’s Eve party hosted by Monte le Son! The program includes a convivial atmosphere, a refined meal, cotillions and surprises to get the New Year off to a merry start. A gourmet evening of dancing not to be missed!

L’événement Réveillon de l’an Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2025-11-26 par Office du tourisme de Moulins & sa région