Réveillon de l’île aux oiseaux L’île aux oiseaux Guern

L’île aux oiseaux Corn er Pont Guern Morbihan
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31 04:00:00
2025-12-31
Soirée dansante avec un DJ, sur réservation .
L’île aux oiseaux Corn er Pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54
