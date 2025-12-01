Réveillon de Noël à Dumbéa Dumbéa

Réveillon de Noël à Dumbéa

Halle Michel-Castex Dumbéa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 17:00:00

fin : 2025-12-24 20:00:00

Date(s) :

2025-12-24

La Ville de Dumbéa vous invite à célébrer le Réveillon de Noël,

.

Halle Michel-Castex Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 41.40.00

English :

The City of Dumbéa invites you to celebrate Christmas Eve,

