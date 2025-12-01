Réveillon de Noël à l’Ange Bleu L’Ange Bleu Gauriaguet
Réveillon de Noël à l’Ange Bleu L’Ange Bleu Gauriaguet mercredi 24 décembre 2025.
Réveillon de Noël à l’Ange Bleu
L’Ange Bleu 47 rue de Gueynard Gauriaguet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 20:00:00
fin : 2025-12-25 23:00:00
Date(s) :
2025-12-24
Dîner animé et dansant de 20h jusqu’à 23h suivi de la spectaculaire revue fantaisy puis une grande soiré dansante jusqu’à 2h30y.
Menus au choix noël, euphory, enfant .
L’Ange Bleu 47 rue de Gueynard Gauriaguet 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 07 07 info@angebleu.fr
English : Réveillon de Noël à l’Ange Bleu
L’événement Réveillon de Noël à l’Ange Bleu Gauriaguet a été mis à jour le 2025-11-25 par Bourg Cubzaguais Tourisme