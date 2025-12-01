Réveillon de Noël à l’Ange Bleu L’Ange Bleu Gauriaguet

Réveillon de Noël à l’Ange Bleu

L’Ange Bleu 47 rue de Gueynard Gauriaguet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 20:00:00

fin : 2025-12-25 23:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Dîner animé et dansant de 20h jusqu’à 23h suivi de la spectaculaire revue fantaisy puis une grande soiré dansante jusqu’à 2h30y.

Menus au choix noël, euphory, enfant .

L’Ange Bleu 47 rue de Gueynard Gauriaguet 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 07 07 info@angebleu.fr

